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Batman'da minibüs ile zırhlı para nakil aracının çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

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Batman Güney Çevre Yolu'nda minibüs ile zırhlı para nakil aracının çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Batman'da minibüs ile zırhlı para nakil aracının çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Güney Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda plakaları henüz öğrenilemeyen A.E. (59) idaresindeki minibüs ile Ö.B. (30) idaresindeki zırhlı para nakil aracı çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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