Haberler

Batman’da kuvvetli rüzgar ağacı yola devirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BATMAN’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Batman-Silvan karayolundaki refüjde bulunan ağaç kırılarak yola devrildi.

BATMAN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Batman-Silvan karayolundaki refüjde bulunan ağaç kırılarak yola devrildi. Ağacın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Olay, öğle saatlerinde Batman-Silvan kara yolunda meydana geldi. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle refüjdeki ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yola devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Ağacın kaldırılmasıyla bir süre tek şeritten sağlanan trafik, normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yürek yakan kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
İsmail Kartal'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Antrenmanı yarıda bıraktı! Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Eyvahlar olsun! Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?

Gözaltındaki 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın mı, cinayet mi?
Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu

Konserinde tacize uğrayan ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu