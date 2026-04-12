Batman'da Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

BATMAN'da Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

Pazaryeri Mahallesinde 'Vahdet ve Kurtuluş Önderimiz Hz. Muhammed' temasıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kürtçe ve Türkçe ilahilerin seslendirildiği etkinlikte sık sık salavat getirildi, tekbirler çekildi, ardından mevlit okundu. Etkinliğe Peygamber Sevdalıları Platform üyeleri, HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'KARDEŞLERİMİZİN SAYESİNDE EMPERYALİZM YIKILACAKTIR'

Etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Platformu Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, "Kardeşlerim sakının. Moralinizi bozmayın. Sakının. 'Öldük, bittik' diyenleri dinlemeyin. Allah'ın izniyle gelmekte olan İslam'dır. İslam geliyor. Hem de gümbür gümbür geliyor. Öyle geliyor ki, öyle geliyor ki. Gazze ile başladı bu geliş. 7 Ekim ile beraber başladı bu geliş. Evet, üzülüyoruz. 75 bine yakın kardeşimiz, yavrularımız, çocuklarımız şehit oldu. Üzülüyoruz. Ama unutmayın, şurayı da görün ki. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde en azından 10 misli yani 750 bine yakın, 750 bine yakın insan hem de ciddi insan Müslüman olmuştur ve Müslüman olmaya da devam edecektir. ve kardeşlerimiz, kardeşlerimizin sayesinde emperyalizm yıkılacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
