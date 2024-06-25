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Batman'da koruma altındaki çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi

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Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Batman Üniversitesi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde koruma altındaki çocuklara yönelik sinema etkinliği yapıldı. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerinin korunması, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmayı önemsediklerini belirtti. Etkinliğe, Vali Ekrem Canalp'ın eşi Dr. Ayten Canalp de katıldı.

Batman'da koruma altındaki çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Batman Üniversitesi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde koruma altındaki çocuklara yönelik sinema etkinliği yapıldı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerinin korunması, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmayı önemsediklerini belirtti.

Etkinliğe, Vali Ekrem Canalp'ın eşi Dr. Ayten Canalp de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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