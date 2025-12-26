Batman'da Korik Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Korik Aile Sağlığı Merkezi, törenle hizmete girdi.

Korik Mahallesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık sisteminin temelini oluşturduğunu belirtti.

Batman'da aile sağlığı merkezlerine yönelik tüm yer ihtiyaçlarının çözüldüğünü ifade eden Canalp, yapımı devam eden 700 yataklı yeni hastanenin yüzde 80 oranında tamamlandığını, Batman'ın sağlıkta bölgesel merkez olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı.