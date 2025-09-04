Batman'da Kırtasiye ve Okul Ürünlerine Denetim

Batman'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çocuk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabilecek ürünlerin yanı sıra etiket ile kasa fiyatlarının uyumu, etiketlerdeki önceki fiyat ve fiyatların son değişim tarihi, ürünlerin menşei ile yerli üretim logosu gibi açılardan kontrol edildi.

Mevzuata aykırı davrandığı belirlenen firmalara idari para cezası uygulandı.