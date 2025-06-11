Batman'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

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Batman Valisi Ekrem Canalp, İluh Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projelerini inceledi. Çalışmalar kapsamında 2 hafta içinde yeni yol güzergahları açılacak ve vatandaşlara hizmet verecek parklar yapılacak.

Batman'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Batman Valisi Vali Ekrem Canalp İluh Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Canalp, çalışmalar kapsamında 2 haftada yol güzergahı açacaklarını söyledi.

Canalp, şunları kaydetti:

"Yol güzergahı üzerinde yapmış olduğumuz parkları da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız İluh deresinin kenarında yürüyüş yapabilecekler. Kentimiz de şehir içi trafiğinde gerçekten boydan boya yeni bir alternatif yola kavuşmuş olacak."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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