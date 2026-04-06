Batman'da kaybolan 2 inek, 2 kilometre ötedeki menfezde bulundu

BATMAN'da sahibinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 inek, itfaiye ekiplerince 2 kilometre uzaklıktaki bir menfezde bulundu. Bitkin haldeki inekler, vinç yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde meydana geldi. Kaybolan 2 ineğini kendi imkanlarıyla bulamayan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevrede detaylı arama yapan ekipler, inekleri kayboldukları noktadan yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir menfezin içinde bitkin halde buldu. Menfeze sıkışan hayvanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Halat bağlanan inekler, itfaiye aracının vinç düzeneği yardımıyla bulundukları alandan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Sağlık durumları iyi olan inekler, sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı