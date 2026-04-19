Batman'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.V. bıçaklanarak, M.İ.H. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.