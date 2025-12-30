Haberler

Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Belediye ekipleri, ulaşımın güvenliğini sağlamak amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Gercüş ilçesinde ise köylüler traktör ile yolları ulaşıma açtı.

Batman'da kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye ekipleri, kent genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla yollarda kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, ana arterler, trafiğin yoğun olduğu güzergahlar, hastane ve kamu kurumları ile yayaların yoğun olarak kullandığı cadde ve bulvarlarda çalışmalara öncelik veriliyor.

Öte yandan Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy köyünde yaşayan İsmail Badakol ve Eyüp Çetin de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu ile köy içi yollarını traktör bıçağı ile ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
