Batman'da 3'ü hariç tüm köy yolları kardan kapandı, uçuşlar iptal

Etkili kar yağışı nedeniyle Batman'daki 293 köyden 290'ının yolu ulaşıma kapandı. Havalimanı uçuşları iptal edilirken, karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

BATMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 293 köyden 290'ının yolu ulaşıma kapandı. Batman Havalimanı'ndaki uçuşlar iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlanınca çoğu, yolda yürümek zorunda kaldı. Biriken kar nedeniyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İl genelinde 293 olan köyden 290'ının yolu kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekipleri, 142 personel ve 94 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Batman Havalimanı'ndaki uçuşlar iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
