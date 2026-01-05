Haberler

Zorlu kış şartlarında yol açıp, hayat kurtarıyorlar

Zorlu kış şartlarında yol açıp, hayat kurtarıyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açmak için 150 kişilik ekip, 91 araçla 7/24 çalışıyor. Zorlu arazide görev yapan kepçe operatörleri, köylerde rahatsızlanan kişilerin ambulansa ulaşımında da destek sağlıyor.

BATMAN'da son 1 haftada etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açmak için çalışan İl ve İlçe Özel İdaresi'nde görevli kepçe operatörleri, zorlu arazide 15 saate varan vardiyalarla görev yapıyor. Ekipler, yolları ulaşıma açmanın yanı sıra köylerde rahatsızlanan kişilerin ambulansa ulaştırılmasına da destek veriyor.

Kentte son 1 hafta içerisinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezi ve ilçelerde kapanan köy yollarının açılması için Batman Valiliği koordinesinde İl ve İlçe Özel İdare ekipleri, merkezde 38, ilçelerden Sason'da 28, Kozluk'ta 24, Beşiri'de 20, Hasankeyf'te 15 ve Gercüş'te 25 personel olmak üzere toplamda 150 personel ve 91 araçla, 6 ayrı ekip halinde sahada 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Ekipler, hem kapanan yolları açıyor hem de köylerde rahatsızlanan kişilerin ambulanslara götürülmesi için destek veriyor. Çalışanlar, zorlu arazi şartlarında 15 saate varan vardiyalarla görev yapıyor.

'KIŞIN 1 METREKARELİK KEPÇENİN İÇİNDE HAYATIM GEÇİYOR'

Sason'da İlçe Özel İdaresi'nde görevli Musa Kanak (31), "Ben Sason'da kepçe operatörü olarak görev yapıyorum. Kış geldiği zaman, kar yağışından sonra haliyle biz çok yoğun bir şekilde çalışmaya başlıyoruz ve 7/24 oluyor. Kapanan köy yollarımızı da elimizden geldiği kadar daha hızlı bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bütün vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kış zamanlarında 1 metrekarelik kepçenin içinde hayatım geçiyor. Bazen 12 saat, bazen 15 saat sürekli çalışıyoruz. Tabii ki bundan çok memnunuz. Halkımız için çalışıyoruz. Hastalarımız da oluyor ve biz de elimizden geldiği kadar daha seri çalışıyoruz. Hastaları hastaneye yetiştirip, sonradan bize 'Allah razı olsun' demeleri, teşekkür etmeleri çok motive ediyor. Az önce bir hastamızın yolunu açıyordum ve bizi gördükleri için çok mutlu oldular. Bize çok çok teşekkür ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım ettik. Çalıştığımız yerler gerçekten çok tehlikeli. En ufak bir hatamızda bu ölüme kadar gidebilir, çok dikkat ediyoruz. Meslektaşlarım da aynı şekilde ellerinden geldiği kadar daha çok dikkat ediyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"