Batman'da 3'ü hariç tüm köy yolları kardan kapandı, uçuşlar iptal

Güncelleme:
Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 290 köyün yolu ulaşıma kapandı ve Batman Havalimanı'ndaki uçuşlar iptal oldu. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlanınca çoğu, yolda yürümek zorunda kaldı. Biriken kar nedeniyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İl genelinde 293 olan köyden 290'ının yolu kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekipleri, 142 personel ve 94 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Batman Havalimanı'ndaki uçuşlar iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
