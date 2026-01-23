Haberler

Gercüş'te 58 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonucu 58 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Gercüş ilçe merkezi ile yüksek rakımlı köylerde dün gece etkisini gösteren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede ilçeyi beyaza bürüyen kar, yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi aşarken, görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ve İlçe Özel İdare Şantiye Şefliği ekipleri iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla gece boyunca ana arterler ile grup köy yollarını açık tutmak için çalıştı. Ancak yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçeye bağlı 58 köyün yolu tamamen ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açmak için çalışması sürüyor.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor