Batman'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

Batman'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

GAP Mahallesi'nde bulunan bir kafede, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
