Haberler

Batman'da kaçakçılık operasyonunda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Batman'da kaçakçılık operasyonunda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, durdurulan araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı sigara ve puro ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 6 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 985 paket sigara, 580 adet puro ele geçirildi.

Yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır

Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır