Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 18 Gözaltı

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 18 Gözaltı
Güncelleme:
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, durdurulan minibüste gümrük kaçağı 4 bin 60 paket sigara, 70 kutu alkollü içki ve 3 cep telefonu ele geçirildi. 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda uygulama noktasında durdurulan minibüste arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 4 bin 60 paket sigara, 70 kutu alkollü içki ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyona ilişkin 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
