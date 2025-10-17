Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 100 Paket Ele Geçirildi
Batman'da jandarma, Mardin'den Batman'a kaçak sigara getiren bir otomobili durdurdu ve 5 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Şüpheli M.T. gözaltına alındı.
BATMAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda durdurulan bir otomobilde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında M.T. isimli şüphelinin Mardin'den Batman'a kaçak sigara getireceği yönünde elde edilen istihbari bilgi üzerine merkezde otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T. hakkında işlem başlatıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel