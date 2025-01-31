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Batman'da Kaçak Balık Avcılığı Denetimi Yapıldı

Batman'da Kaçak Balık Avcılığı Denetimi Yapıldı
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Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilısu Baraj Gölü'nde kaçak balık avcılığı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde yaklaşık 2 bin metre sahipsiz ağ toplanarak imha edildi.

Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak balık avcılığı denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Ilısu Baraj Gölünde denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında Suçeken köyü, Kantar Köprüsü ve Oymataş köyü mevkilerinde kaçak balık avcılığı yapmak üzere suya bırakılan yaklaşık 2 bin metre sahipsiz ağ toplanarak imha edildi.

Açıklamada, kaçak balık avcılığına karşı yapılan denetimlerin aralıksız süreceği, kaçak balık avcılığı yapanların tespiti halinde cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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