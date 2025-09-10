Batman'da İluh Deresi'nde Temizlik Çalışması
Batman Belediyesi, İluh Deresi'nde yaklaşık 5 kilometrelik alanı kapsayan temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, derede biriken bitkisel toprak, moloz, evsel atıklar ve yabancı maddeleri temizledi.
Erköklü Mahallesi'nden başlayarak 19 Mayıs Mahallesi'ne kadar uzanan güzergahta yapılan temizlik çalışmasında, 2 kepçe ve 2 kamyon kullanıldı.
Toplanan atıklar kamyonlarla alandan uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel