Batman'da İluh Deresi'nde Temizlik Çalışması

Batman Belediyesi, İluh Deresi'nde yaklaşık 5 kilometrelik alanı kapsayan temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, derede biriken bitkisel toprak, moloz, evsel atıklar ve yabancı maddeleri temizledi.

Batman Belediyesince İluh Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yaklaşık 5 kilometrelik dere hattında biriken bitkisel toprak, moloz, evsel atıklar ve çeşitli yabancı maddeler temizlendi.

Erköklü Mahallesi'nden başlayarak 19 Mayıs Mahallesi'ne kadar uzanan güzergahta yapılan temizlik çalışmasında, 2 kepçe ve 2 kamyon kullanıldı.

Toplanan atıklar kamyonlarla alandan uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
