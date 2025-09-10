Batman'da İluh Deresi'nde Temizlik Çalışması

Batman Belediyesince İluh Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yaklaşık 5 kilometrelik dere hattında biriken bitkisel toprak, moloz, evsel atıklar ve çeşitli yabancı maddeler temizlendi.

Erköklü Mahallesi'nden başlayarak 19 Mayıs Mahallesi'ne kadar uzanan güzergahta yapılan temizlik çalışmasında, 2 kepçe ve 2 kamyon kullanıldı.

Toplanan atıklar kamyonlarla alandan uzaklaştırıldı.