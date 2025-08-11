Batman'da İluh Bulvarı Yapımında Sona Gelindi

Batman'da yapımına başlanan İluh Bulvarı yakında hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in girişimleriyle Fen İşleri Müdürlüğünce İrmi Mahallesi'nde 20 Kasım 2024'te yapımına başlanan İluh Bulvarı'nda çalışmalarda sona gelindi.

2 bin 500 metre uzunluğundaki bulvar, yapımı devam eden Bölge Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri, Batman Şehir Stadı ile Hasankeyf ve Diyarbakır güney çevre yollarına alternatif sağlayacak.

Bulvarda, yürüyüş yolları, köprüler ve şelaleler ile vatandaşlara kullanışlı alanlar kazandıracak.