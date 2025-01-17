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Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: Ceza ve Kontroller Gerçekleştirildi

Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: Ceza ve Kontroller Gerçekleştirildi
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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Huzurlu Sokaklar uygulamasında, 2 bin 956 kişi sorgulanmış, 69 araca 431 bin 257 lira ceza kesilmiş ve 3 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca, umuma açık yerler ve diğer alanlarda kontroller yapılmış, yaşı küçük bir kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.

Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirlidi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 2 bin 956 kişinin sorgusu yapıldı, 69 araca 431 bin 257 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, 55 umuma açık yer, 2 metruk bina, 14 park, bahçe kontrol edildi, yaşı küçük 1 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
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