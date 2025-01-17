Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: Ceza ve Kontroller Gerçekleştirildi

Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirlidi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 2 bin 956 kişinin sorgusu yapıldı, 69 araca 431 bin 257 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, 55 umuma açık yer, 2 metruk bina, 14 park, bahçe kontrol edildi, yaşı küçük 1 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.