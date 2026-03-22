Haberler

Kozluk'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozluk ilçesinde etkili olan yağışlar sonucunda kapanan 3 köy yolunun ulaşıma açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Kaymakamlık, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için tedbirler alıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlarda kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlarda kapanan yolların ulaşıma açılması için İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında Yenidoğan (Ase), Yazılı ve Kayadibi köy yolları yeniden ulaşıma açılmıştır. Kozluk Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlanmakta, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına çalışmalar aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: AA / Çetin Doyar
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor