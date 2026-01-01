Haberler

Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Güncelleme:
Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Valilik, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin artması nedeniyle tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağını açıkladı.

Batman'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte devam eden olumsuz hava koşulları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Batman'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
