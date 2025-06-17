Batman'da Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Batman'da Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Harezmi Eğitim Modeli kapsamında yürütülen disiplinler arası çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Batman'da "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında yıl boyunca yürütülen disiplinler arası çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Programda, Harezmi Eğitim Modeli İl Koordinatörü Berfin Kutlu Bilek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ciğer, projelerde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Ciğer, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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