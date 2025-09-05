Haberler

Batman'da Halk Sağlığı Haftası'nda Kanser Bilgilendirme Etkinlikleri

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Sağlığı Haftası kapsamında, kansere yönelik bilgilendirme ve erken tanı çalışmaları gerçekleştirildi. Mobil sağlık ekipleri aracılığıyla ücretsiz tarama hizmetleri sunuldu ve kanserin erken belirtileri hakkında bilgi verildi.

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Haftası kapsamında kent genelinde kansere yönelik bilgilendirme ve erken tanı çalışmaları yürütüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında mobil sağlık ekipleri aracılığıyla rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerine yönelik ücretsiz tarama hizmeti sunuldu.

Kurulan bilgilendirme stantlarında vatandaşlara kanserin erken belirtileri, kanserden korunma yolları ve tarama programları hakkında bilgi verildi.

İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara da mobil sağlık araçları ile ulaşılarak bilgilendirme yapıldı.

