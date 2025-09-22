Batman'da Hafızlık Eğitimini Tamamlayan 55 Öğrenciye İcazet

Batman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 55 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğünce Müftülük konferans salonunda düzenlenen törene, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, kurs yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durmuş, hafızlığın önemine işaret ederek, "Hafızların Kur'an-ı Kerim'i yalnızca ezberlemekle kalmayıp, aynı zamanda hayatlarına da rehber edinmeleri gerekir. Hafız olmak kadar hafızlığı korumak da önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak, anlamak ve yaşatmak hepimizin en büyük sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.