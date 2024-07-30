Batman'da Hafif Ticari Araç Kazası: 4 Ölü

BATMAN'da hafif ticari aracın çarptığı Süleyman Oğuz (48) ile oğlu Sefa Oğuz (12), kardeşi İlyas Oğuz (40) ve onun oğlu Demhir Oğuz'un (4) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Batman-Beşiri kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde, 28 Temmuz gecesi meydana geldi. Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu. İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz, oğlu Sefa Oğuz, İlyas Oğuz ve oğlu Demhir Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babaları B.O. ile anneleri M.O. ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Mehmet Ali Aydın, daha sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu. İki kardeş ile çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi. İlyas Oğuz'un Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sürücü Mehmet Ali Aydın'a farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı tespit edildi. Hastanedeki 2 yaralının tedavisi sürerken, Mehmet Ali Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Oğuz ailesi yolun ortasında sağ şeritten araçların geçmesini beklerken, sol şeritten hızla gelen hafif ticari araç, aileye çarpıyor. Aile, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruluyor.