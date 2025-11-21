Batman'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Batman'da gümrük kaçağı 1100 paket sigara, 140 elektronik sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 1100 paket sigara, 140 elektronik sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.