Haberler

Batman'da gençlere yönelik iftar programı düzenlendi

Batman'da gençlere yönelik iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Batman'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bir kafede düzenlenen "Gençlik Sofrası" programında, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgede lider olma yolunda önemli adımlar attığını ifade eden Nasıroğlu, çok çalışacaklarını ve bu konuda gençlere çok güvendiklerini belirtti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Yedek Üyesi Ferdi Şenel, AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ve gençler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi

İran'dan sonra en ağır hasar orada! Can kaybı korkunç boyutlarda
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi

İran'dan sonra en ağır hasar orada! Can kaybı korkunç boyutlarda
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis

Pınar hemşireyi katleden eşine indirim uygulandı