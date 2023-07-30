Batman'da genç cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

Batman'da 22 yaşındaki bir genç, cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Batman'da bir genç cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

BATMAN - Batman'da 22 yaşındaki genç, cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu.

Alınan bilgilere göre, Gülistan Caddesi'nde 22 yaşındaki F.U., henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan genç, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 kurşun isabet eden F.U., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç ameliyata alındı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.