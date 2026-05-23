Gercüş'te gelincikler görsel şölen oluşturdu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, baharın gelişi ile birlikte açan gelincikler görsel şölen oluştururken, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Kırmızıya bürünen tarlalar, dronla görüntülendi.

İlçe merkezine yakın tarım arazilerinde baharla birlikte gelincikler açtı. Kırmızı gelincikler, yeşil ekinlerle birleşince arazilerde geniş alanlara yayılan renkli manzaralar oluştu. Bazı bölgelerde sürülerin gelincik tarlaları arasında otladığı görüldü. Görüntüler, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti. Çobanların sürülerini bu alanlarda otlattığı, çocuk ve gençlerin ise gelincik ve papatyalar arasında fotoğraf çektiği anlar ise dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı