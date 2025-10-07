Haberler

Batman'da Gazze'ye Yönelik Saldırılar Protesto Edildi

Batman'da Gazze'ye Yönelik Saldırılar Protesto Edildi
Batman'da düzenlenen yürüyüşle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla sokaklarda yürüyerek İsrail aleyhine sloganlar attı. Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, İsrail'in katliamlarını eleştirerek dünya halklarının tepkisini dile getirdi.

Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Atatürk Parkı önünde toplanan katılımcılar Gülistan Caddesi'ne kadar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları yürüdü.

Katılımcılar sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, İsrail'in Gazze'de iki yıldır büyük bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce Gazzelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Göktaş, katliamlara sessiz kalmayan dünya halklarının meydanları doldurarak İsrail'i protesto ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından ilahiler ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
