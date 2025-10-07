Batman'da Gazze'ye Yönelik Saldırılar Protesto Edildi

Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Atatürk Parkı önünde toplanan katılımcılar Gülistan Caddesi'ne kadar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları yürüdü.

Katılımcılar sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, İsrail'in Gazze'de iki yıldır büyük bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce Gazzelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Göktaş, katliamlara sessiz kalmayan dünya halklarının meydanları doldurarak İsrail'i protesto ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından ilahiler ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.