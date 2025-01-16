Batman'da Gazze'deki Ateşkes İçin Basın Açıklaması Düzenlendi

Batman'da Gazze'deki ateşkes dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Batman İslami Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Atatürk Parkı yanında, Hamas ile İsrail arasında ilan edilen ateşkes anlaşması nedeniyle program düzenlendi.

Program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda grup adına açıklama yapan Ramazan Çelikel, Gazze'nin bombalara rağmen zulme boyun eğmediğini belirterek, "Adalet ve özgürlük şiarıyla işgalcilerin tüm planları boşa çıkarıldı." dedi.

Çelikel, "7 Ekim 2023'ten bu yana onurla ve cesaretle mücadele eden Gazze şeridindeki kararlı Filistin halkı kahramanlığıyla tarih yazmıştır." ifadesini kullandı.

Programda, basın açıklamasının ardından ilahiler ve dualar okundu.