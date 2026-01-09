Haberler

Batman'da Ocaktan Sızan Gaz Can Aldı: Kadın Öldü, Eşi Yaralı

Güncelleme:
Batman'ın Beşiri ilçesinde, ocaktan sızan gazdan zehirlenen 87 yaşındaki Zeynep Atmaca hayatını kaybetti, eşi 82 yaşındaki Ahmet Atmaca ise hayati tehlike ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1) BATMAN'DA OCAKTAN SIZAN GAZ CAN ALDI: KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde yemek yaptıkları ocaktan sızan gazdan zehirlenen Zeynep Atmaca (87) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Atmaca'nın (82) ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, 6 Ocak'ta akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde meydana geldi. Zeynep ve Ahmet Atmaca'dan haber alamayan yakınları eve gittiklerinde çifti hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin evde yemek yapmak için kullanılan ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Yapılan kontrolden Zeynep Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Atmaca ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Atmaca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

