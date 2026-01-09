Batman'da Ocaktan Sızan Gaz Can Aldı: Kadın Öldü, Eşi Yaralı

1) BATMAN'DA OCAKTAN SIZAN GAZ CAN ALDI: KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde yemek yaptıkları ocaktan sızan gazdan zehirlenen Zeynep Atmaca (87) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Atmaca'nın (82) ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, 6 Ocak'ta akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde meydana geldi. Zeynep ve Ahmet Atmaca'dan haber alamayan yakınları eve gittiklerinde çifti hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin evde yemek yapmak için kullanılan ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Yapılan kontrolden Zeynep Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Atmaca ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Atmaca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.