Batman'da Festival ve Fuarlar İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Batman'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festival ve fuarların tanıtımı amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve kaymakamlıklarca organize edilen festivaller dolayısıyla Vali Ekrem Canalp, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

Valilik önüne kadar süren yürüyüşte katılımcılar, festivallerin tanıtımının yapıldığı afişler taşıdı. Programda halk oyunları sergilendi, kadınlar tef çalarak yöresel türküler söyledi.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, 5 ilçe ve kent merkezinde düzenlenen festival ve fuarların her yıl artan katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.

Canalp, "Her yıl festivallerimize Batman'dan, komşu illerimizden ve Türkiye'nin birçok yerinden katılım sayısı giderek artıyor. Bu yıl da inşallah milyonlarca insanımızı Batman'da misafir edeceğiz." dedi.

Festivallerin Batman'ın tanıtımına katkı sunduğunu dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

"Bizim festivallerimiz temelde üç amaca birden hizmet ediyor. Bunlardan bir tanesi Batman'ın tanıtımıdır. Batman'ı hem bölgede hem de Türkiye'de tanıtım fırsatı yakalıyoruz. İkincisi, yerelde üretilen ürünlerin, özellikle de köylerde üretmiş olduğumuz nitelikli ürünlerin tanıtılmasına vesile teşkil ediyoruz. Üçüncüsü de festivallerimizde insanlarımızın coşkuyu en maksimize şekilde, en coşkulu şekilde yaşadığı zamanlardır. Dolayısıyla da bu anlamda da şimdi coşku zamanı, şimdi festival zamanı, şimdi eğlenme zamanı."