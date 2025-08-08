Batman'da Evde Nüfus Hizmeti İle Yaşlılara Destek

Batman Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara evde nüfus hizmeti sunuluyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle kuruma gelemeyen vatandaşlara yönelik "Evde Nüfus Hizmeti" uygulaması kapsamında vatandaşlara nüfus hizmeti veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Müslüm Turgut, projeyi Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla başlattıklarını belirtti.

Amaçlarının yaşlı ve engelli bireylerin kamu hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak olduğunu kaydeden Turgut, "Devletimiz, vatandaşına her şartta ulaşabilen bir anlayışla hizmet üretmektedir. Bu kapsamda 75 yaş üstü 16 kıymetli büyüğümüzü evlerinde ziyaret ederek kimlik başvurularını aldık. Bu sadece bir nüfus hizmeti değil, aynı zamanda bir vefa ve gönül hizmetidir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve duaları bizler için en büyük ödüldür." ifadelerini kullandı.