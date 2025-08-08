Batman'da Evde Nüfus Hizmeti İle Yaşlılara Destek

Batman'da Evde Nüfus Hizmeti İle Yaşlılara Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara evde nüfus hizmeti sunmaya başladı. Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla başlatılan uygulama sayesinde 75 yaş üstü bireylerin kimlik başvuruları evlerinden alınıyor.

Batman Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara evde nüfus hizmeti sunuluyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle kuruma gelemeyen vatandaşlara yönelik "Evde Nüfus Hizmeti" uygulaması kapsamında vatandaşlara nüfus hizmeti veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Müslüm Turgut, projeyi Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla başlattıklarını belirtti.

Amaçlarının yaşlı ve engelli bireylerin kamu hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak olduğunu kaydeden Turgut, "Devletimiz, vatandaşına her şartta ulaşabilen bir anlayışla hizmet üretmektedir. Bu kapsamda 75 yaş üstü 16 kıymetli büyüğümüzü evlerinde ziyaret ederek kimlik başvurularını aldık. Bu sadece bir nüfus hizmeti değil, aynı zamanda bir vefa ve gönül hizmetidir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve duaları bizler için en büyük ödüldür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.