Batman'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi Personeline 'Temel Afet Bilinci' Eğitimi Verildi

Batman'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi personeline yönelik "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelli Aktif Yaşam Merkezi personeline yönelik 'Temel Afet Bilinci' eğitimi düzenlendi.

Hizmet içi eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, olası afet durumlarına karşı personelin bilinç düzeyinin artırılması, afet öncesi hazırlıkların etkin şekilde yürütülmesi ve afet anında doğru müdahale yöntemlerinin kazandırılması amaçlanıyor.