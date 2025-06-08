Batman'da Elektrik Şantiyesinde Yangın Çıktı

BATMAN'da, bir elektrik firmasına ait şantiyede bulunan plastik boru ve kablolar, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir elektrik firmasına ait şantiyede meydana geldi. Şantiye alanındaki plastik boru ve kablolar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,