Batman'da sigara bağımlılığına karşı farkındalık yürüyüş düzenlendi

Batman'da sigara bağımlılığına karşı farkındalık yürüyüş düzenlendi
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar sigara bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında bilgilendirildi.

Batman'da, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Yeşilay Batman Şubesince sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Batman Stadyumu önünde bir araya gelen katılımcılar, Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu mevkisine kadar yürüdü.

Etkinlikte, sigara bağımlılığının zararları anlatıldı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programa, Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis, YEDAM görevlileri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
