Batman'da Dumansız Hava Sahası Denetimi
Batman İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın 'Dumansız Hava Sahası' eylem planı kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerde sigara içme yasağı ve pasif içiciliğin zararları konusunda hem işyeri sahiplerini hem de vatandaşları bilgilendirdi.
Batman İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Dumansız Hava Sahası" eylem planı kapsamında kent genelinde denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Tütünle mücadele kapsamında yürütülen uygulamalar çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde denetim yaptı.
Denetimlerde, hem iş yeri sahiplerine hem de vatandaşlara dumansız hava sahası uygulamaları, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ve pasif içiciliğin zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Ekipler ayrıca, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları sigara bırakma polikliniğine yönlendirerek, bu hizmet hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel