Batman'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

BATMAN - Batman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Gülistan Caddesi'nde alışveriş yaptıkları sırada sağanak ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kısa sürede yolları beyaza bürüyen doluda yürümekte güçlük çeken kimi vatandaşlar kayma tehlikesi atlattı.