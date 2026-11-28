Batman'da çöp konteyneri yanındaki şüpheli valiz fünyeyle kontrollü patlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman Meydan Mahallesi Basın Kavşağı'nda çöp konteyneri yanına bırakılan şüpheli valiz, dün akşam bomba imha uzmanınca fünyeyle kontrollü patlatıldı. Polisin aldığı güvenlik önlemi sonrası patlatılan valizin anları cep telefonuyla kaydedildi.
BATMAN'da yol kenarındaki çöp konteynerinin yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanınca fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Basın Kavşağı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında şüpheli bir valiz olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin patlatıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı