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Batman'da 5 yıl sonra aydınlatılan cinayete ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Batman'da 5 yıl sonra aydınlatılan cinayete ilişkin 5 zanlı tutuklandı
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Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021'de Mehmet Şirin Çelik'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021 yılında Mehmet Şirin Çelik'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri'nin Karatepe köyü mevkisinde hayvan otlatan Çelik'in silahla öldürülmesine ilişkin 20 Nisan 2021'de Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu aydınlatılan cinayete ilişkin Batman ve Van'da eş zamanlı yürütülen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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