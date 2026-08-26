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Batman'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

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BATMAN’da 6 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

BATMAN'da 6 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi 1635'inci sokakta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katında bulunan dairede, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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