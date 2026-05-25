Cami tuvaletinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

BATMAN'da cami tuvaletinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Binatlı köyündeki camide meydana geldi. Camiye gelenler, tuvaletten kedi sesi gelmesi üzerine içeride kontrol yaptı ancak yavru kediyi bulamadı. Bunun üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sesin geldiği bölgeye ulaşmak için hilti yardımıyla tuvaletin bir bölümünü kırdı. Oluşturulan boşluktan gider kısmına ulaşan ekipler, mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı