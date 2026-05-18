Bıçakla kavgada ağır yaralanan Hasan, kurtarılamadı
Batman'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Görege hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli Talha D. tutuklandı.
ŞÜPHELİ ÇOCUK TUTUKLANDI
Batman'da önceki gün çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Hasan Hüseyin Görege (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çocuk Talha D. (16), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı