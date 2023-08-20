Batman'da başlayan anız yangını 10 saat sonra kontrol altına alındı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde sabah saatlerinde başlayan anız yangınında yüzlerce dönüm arazi ve tonlarca saman küle döndü.

İlçeye bağlı Kahveci köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında yüzlerce dönüm arazi ve tonlarca istiflenmiş saman tamamen yandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Batman ve Kozluk belediyesine ait bir çok itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde başlayan yangın 10 saat sonra güçlükle kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.