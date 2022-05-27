Batman'da ayağını yılan sokan kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Batman'da ayağını yılan sokan kadın hastaneye kaldırıldı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'da ayağını yılan sokan kadın hastaneye kaldırıldı

Gercüş ilçesinde yılanın ayağını soktuğu kadın hastanede tedavi altına alındı.

Gercüş ilçesinde yılanın ayağını soktuğu kadın hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Hisar köyünde yaşayan Şemsi Han Tuncer'in ayağına (40) tarlada çalıştığı sırada yılan soktu.

Tuncer, yakınları tarafında kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Batman, Yılan, Güncel, Haberler

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