Haberler

Batman'da Asansör Faciası: Mahsur Kalanları Kurtarmak İsterken Boşluğa Düşen 67 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Batman'da Asansör Faciası: Mahsur Kalanları Kurtarmak İsterken Boşluğa Düşen 67 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak isteyen Ziya Baltaş (67), kapının aniden açılmasıyla asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Baltaş'ın öldüğünü belirlerken, mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Batman'da asansörde mahsur kalanları kurtarmak isterken boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Ziya Baltaş (67), Belde Mahallesi'nde yaşadığı sitede elektriğin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için asansör kapısını açmaya çalıştı.

Baltaş, kapının aniden açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenalaşınca ormanda bırakıp kaçmışlar! 20 yaşındaki gençten acı haber

Kayıp genç ormanda ölü bulundu! Arkadaşlarının ifadesi şoke etti
34 yıldır aranan terör örgütü üyesi kadın İstanbul'da yakalandı

34 yıldır izini kaybettiren firari kadın İstanbul'da yakalandı
Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'dan Beyza ile yakalanan Sercan'a imalı sözler

Acun Ilıcalı'dan Beyza ile basılan Sercan'a imalı sözler
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı

Açılış yapıldı! Dünyanın dört bir yanından misafirler İstanbul'da
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı

Ahu Tuğba’nın kızı, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı
Son ankette büyük sürpriz! 2023 seçimlerine göre oyunu artıran 3 parti var

Son ankette büyük sürpriz! 2023'e göre oyunu artıran 3 parti var